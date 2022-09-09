Евросоюзу из-за поставок газа пообещали скорую капитуляцию перед Россией

Турецкий обозреватель Sabah Хасан Басри Ялчин заявил, что Евросоюз в вопросе газа всё ближе подходит к капитуляции перед Россией. ЕС, по его словам, больше не в состоянии справиться с вопросом поставок голубого топлива.

"Если вы не находите решения, то сдаётесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы", — пишет журналист в своей статье.

Ялчин прогнозирует, что Европа из-за неясного итога грядущих выборов в американский Конгресс не сможет положиться на помощь США. Они пройдут в ноябре; выиграют республиканцы, и Евросоюз рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана. При этом Вашингтон в любом случае не в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе, утверждает Ялчин.

"А российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги", — подводит итог турецкий обозреватель.