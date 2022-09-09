Экономист Клопенко предрёк Украине голод зимой из-за "продуктовой сделки"
Украина на фоне вывоза её продовольствия в рамках "продуктовой сделки" может оказаться единственной страной, которая зимой будет голодать. Такой прогноз сделал экономист Егор Клопенко.
В беседе с агентством "Прайм" эксперт напомнил, что за полгода долг Киева перед странами Запада вырос на 70–100 миллиардов долларов. Расплатиться Украина не сможет, поэтому Европа, по мнению Клопенко, берёт своё зерном. Такой "бартер" может привести к тому, что в стране возникнет глубокий продовольственный кризис.
Как отмечает экономист, европейцы не признают, что зерно направляется не в Африку. А Россия, планирующая собрать рекордный урожай, продовольствие в регион поставит. Таким образом, сама Россия, Африка, страны Евросоюза и Ближний Восток с голодом в эту зиму не столкнутся, а вот об Украине этого сказать будет нельзя, резюмировал Клопенко.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров заявил, что коллективный Запад является создателем паразитической схемы грабежа всего мира. Таким образом парламентарий прокомментировал слова президента России Владимира Путина, раскритиковавшего Киев за поставку зерна вышеупомянутым, а не голодающим странам Африки.
ТАСС / Александр Рюмин