Голодным достались крохи: Куда на самом деле поставляется зерно с Украины Вопреки Всемирной продовольственной программе ООН, почти всё украинское зерно ушло в страны ЕС, а не голодающим жителям беднейших государств мира. Почему так происходит? 8 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock

— Если исключить Турцию как посредника, практически всё зерно, вывозимое с Украины, направлено не в развивающиеся беднейшие страны, а в Евросоюз, — заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. — По Всемирной программе продовольствия ООН, подразумевающей помощь самым нуждающимся, в развивающиеся государства было загружено всего два корабля из 87. На них находилось 60 тысяч тонн из отправленных двух миллионов. Это три процента.

По словам президента России, многие европейские государства продолжают действовать как колонизаторы: обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать. По его оценке, при таком подходе масштаб проблем с продовольствием будет только нарастать, что грозит небывалой гуманитарной катастрофой.

— Может, стоит задуматься, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Обязательно посоветуюсь по этому поводу с президентом Турции, — пообещал российский лидер.

Из выступления Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума. Фото © LIFE / Павел Баранов

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что согласен с Владимиром Путиным.

— Господин Путин прав в том, что зерно, к сожалению, идёт в богатые, а не в бедные страны. Президент России обеспокоен тем, что во время действия введённых против РФ санкций зерно отправляется тем самым странам, которые и ввели [антироссийские] санкции. Турция выступает за то, чтобы поставки продовольствия начались и из России, — сказал Эрдоган.

Речь идёт о зерновом соглашении, которое 22 июля заключили сроком на 120 дней Россия, Украина и Турция при участии ООН. Наша страна обязалась содействовать вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Чёрному морю из портов Черноморска, Одессы и Южного. Взамен Запад должен был снять логистические санкции, которые препятствуют свободному доступу российских зерна и удобрений на мировые рынки. Россия свою часть сделки выполнила. Запад — нет.

В рамках зерновой сделки так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений. Ни одно российское судно не вывезло из российских портов российское зерно на экспорт. При нормальной ситуации сделку следует продлить. Но, учитывая результаты, скорее, отсутствие результатов, я не исключаю ничего. Мы хотим видеть реализацию российской части соглашения. Пока этого нет. Василий Небензя Постоянный представитель РФ при ООН

Зерновая сделка истекает уже в ноябре. Её непродление будет катастрофой, настаивает Грег Бэрроу, возглавляющий лондонский офис ВПП.

— Миру придётся нелегко, — утверждает Бэрроу. Под "миром" он, очевидно, имеет в виду западные развитые страны, а не голодающую Африку.

Зерно досталось европейскому скоту?

По данным ООН, больше всего недоедающих и голодающих людей приходится на развивающиеся страны в Центральной и Южной Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Самая сложная ситуация сложилась в Уганде, Мозамбике, Эфиопии, Чаде, Сомали, Мали и Гаити. Там число голодающих превышает 40% населения. Испытывают проблемы с продовольствием в Сирии, Зимбабве, Эритрее, Йемене. В рамках Всемирной продовольственной программы ООН (World Food Programme, или WFP), которая была запущена в 1961 году, эти страны получают различную продовольственную помощь. Всего под действие программы попадают около 300 миллионов человек в 80 странах.

Зерновое соглашение, как утверждали в ООН, тоже было необходимо, чтобы предотвратить голодание миллионов людей. Но скоро стало ясно, что это не так.

Ещё жива в памяти тёмная история с Razoni — первым судном, которое в рамках сделки покинуло Одессу, чтобы отвезти 26 тысяч тонн кукурузы в ливанскую столицу Триполи. Однако заказчик отклонил партию, сославшись на просрочку условий доставки, — это заявило местное консульство Украины. Долгое время оставалось непонятным, куда в итоге приплывёт сухогруз. В какой-то момент судно отключило транспондер и вообще исчезло с радаров. Позднее информагентство Reuter со ссылкой на неназванные источники сообщило, что большая часть груза выгружена в сирийском порту Тартус. Сейчас Razoni, согласно сервису MarineTraffic, находится в Керченском проливе.

Сухогруз Razoni. Фото © marinetraffic.com / Adi Man

Спустя несколько дней после отправки Razoni с Украины вышли новые сухогрузы.

Судно Navi Star с 33 тысячами тонн фуражной кукурузы прибыло в порт Фойнс на западном побережье Ирландии.

— Это хорошая новость для ирландского сельского хозяйства, — не скрывал радости Джон Бергин, коммерческий директор холдинга R&H Hall, ведущего ирландского импортёра зерна для прокорма животных. Эта компания и была заказчиком груза.

Сухогруз Navi Star. Фото © marinetraffic.com / Piet Sinke

Судно Rojen доставило из порта Черноморска в итальянскую Равенну 13 тысяч тонн кукурузы, всё той же, фуражной, предназначенной для прокорма скота. Вскоре в Венецию с Украины прибыло и разгрузило 6,3 тысячи тонн растительного масла судно Zumrut Ana.

Судно Ocean Lion привезло 64 720 тонн фуражной кукурузы в южнокорейский Инчхон.

Больше всего кораблей (за вычетом Турции — посредника) прибыли в Италию, Румынию и Египет. Следом идут Германия и Южная Корея. Из статьи El Pais известно, сколько точно доставили фуражного зерна в Испанию, куда приплыли всего два сухогруза, — свыше 200 тысяч тонн. Это почти в десять раз больше, чем получила через порт в Джибути нуждающаяся Эфиопия.

Большинство гражданских судов везут не хлебное зерно, а кукурузу, масло и бобы для прокорма скота. Инфографика © LIFE

По подсчётам немецкого издание Spiegel, 80% сухогрузов вывезли из украинских портов не пшеницу, а фуражную кукурузу и продукты из сои или подсолнечника, которые используют только для кормления скота. На данный момент Всемирная продовольственная программа смогла зафрахтовать в реально нуждающиеся страны только два корабля с хлебным зерном. Таким образом, оценка западных журналистов (которых вряд ли можно заподозрить в любви к России) полностью совпадает с цифрами, приведёнными Владимиром Путиным.





Сухогруз Brave Commander привёз 23 тысячи тонн пшеницы для общин на юге Эфиопии, которым грозил голод. Судно MV Karteria доставило 37,5 тысячи тонн зерна в Йемен — государство, особенно остро зависящее от продовольственных поставок из России и с Украины.

Пикантности сложившейся ситуации придаёт тот факт, что примерно половину сельхозугодий Украины поделили между собой три крупнейших американских агрохолдинга — "Каргилл", "Дюпон" и "Монсанто". На данный момент они владеют на правах долгосрочной аренды 17 миллионами гектаров пахотной земли в "Незалежной". Это больше территории Греции и Нидерландов, вместе взятых. В таком свете призывы президента США Джо Байдена о срочном вывозе зерна с Украины совсем уже не кажутся заботой об Африке.

Порт в Одессе. Фото © shutterstock Почему Западу наплевать на голод в бедных странах? 0 Потому что их интересует только благосостояние своих фермеров Потому что Запад привык себя вести как колонизатор Потому что ООН уже давно не является авторитетом для Запада

Авторы Егор Пережогин