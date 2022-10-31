Пределы терпения: Чем ответит Россия на удары дронов-камикадзе по Севастополю Украина пока не взяла на себя ответственность за нападение на российские корабли, но американские эксперты уже называют их ответственными за произошедшее. 31 октября, 01:40 Фрегат "Адмирал Макаров". Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Андрей Грязнов

Удары по Севастополю 29 октября

По данным Минобороны России, 29 октября в 4:20 акватория бухт Севастополя подверглась атаке беспилотников. Под удар попали корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах.

— В атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов, — заявили в Минобороны РФ.

Корабли Черноморского флота отразили атаку ударами из корабельных орудий, а также с помощью морской авили на внутреннем рейде. Телеканал "Вести Крым" выложил видео со сбитым беспилотником. В ходе теракта был незначительно повреждён морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Как отмечают местные власти, гражданские объекты не пострадали, в ходе теракта никто не погиб.

Киев официально не стал брать на себя ответственность, а глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и вовсе заявил, что "Россия выдумывает теракты на собственных объектах". В тот же день журналисты The New York Times опровергли версию Ермака, заявив, что удар по российским кораблям в акватории Севастополя был нанесён украинскими военными. Всё указывает на то, что это была чётко спланированная операция.

Атака после нападения на Крымский мост

Демонтаж Крымского моста после происшествия. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, нападение на город 29 октября — это самая мощная атака вражеских дронов с начала СВО. Если раньше противник использовал только летающие беспилотники, то теперь он подключил ещё и подводные.

Пресс-служба Генштаба Украины ещё в начале сентября отчиталась, что Великобритания предоставит ВСУ шесть подводных дронов для поиска мин. В отчёте отмечалось, что специалисты британского флота совместно с американскими инструкторами планируют в ближайшее время научить украинских военных обращаться с такой техникой. 21 сентября власти Севастополя сообщали об обнаружении неизвестного объекта, похожего на беспилотный аппарат неустановленного типа, в районе Солдатского пляжа.

Что касается диверсии, совершённой 29 октября, уже известно, что теракт готовился силами 73-го морского центра специальных операций ВСУ, размещённого в Очакове, а координировали операцию британские военные. Согласно официальному заявлению российского военного ведомства, специалисты из этого подразделения также причастны к подрывам "Северных потоков", о чём ранее говорил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Британская сторона отказалась брать на себя ответственность за теракты в Балтийском и Чёрном морях. Однако сейчас на Западе громко звучит непопулярная для Лондона и Вашингтона точка зрения.

О причастности западных стран к нападению говорит и другое обстоятельство: по данным сервиса Flightradar24, в момент атаки в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем находился американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk, который после того, как ВС РФ отбили атаку дронов, лёг на обратный курс и улетел в сторону Болгарии. Это был дрон с регистрационным номером 11-2046 и позывным Forte-10, стоящий на балансе ВВС США. Официальный Вашингтон пока воздержался от каких-либо комментариев, однако спустя сутки после атаки RQ-4B-40 Global Hawk появился в воздушном пространстве снова.

Ответ России на теракт

МИД РФ. Фото © Shutterstock / E. O.

Корабли Черноморского флота обеспечивали безопасность морского коридора в рамках международной инициативы по вывозу зерна из украинских портов. Как отметили в МИД России, ВСУ действовали как раз под прикрытием зернового гуманитарного коридора. Атакующие дроны двигались по зоне безопасности коридора, затем быстро изменили маршрут к месту базирования кораблей в Севастополе. Российские специалисты уже подняли на поверхность обломки украинских дронов и успели изучить их блоки управления.

Если вернуться непосредственно к обстановке в российской акватории Чёрного моря, многих волнует вопрос, могут ли ВСУ повторить атаку. Военные эксперты считают, что исключать такую возможность нельзя. Если взглянуть на карту, то мы увидим, что расстояние от порта Очаков до Севастополя по прямой составляет 275 километров. Пока ВСУ вместе с британскими инструкторами находятся в Очакове, акватория Севастополя теоретически будет оставаться под ударом.

Некоторые специалисты указывают на то, что расстояние в 275 километров слишком велико для автономной работы беспилотников, а значит, кроме Очакова надо рассматривать и другие варианты. Учитывая то, что надводный беспилотник выглядит как спасательная шлюпка, он мог маскироваться под таковую и беспрепятственно провозиться на кораблях и баржах, везущих зерно из Одессы либо идущих со стороны острова Змеиный.

Значит, ответ на теракт может быть только комплексным. Россия может выйти из зерновой сделки совсем, и тогда ВСУ больше не смогут прикрываться гуманитарным коридором. А если уничтожить осиное гнездо центра ССО в Очакове, это решит проблему уже кардинально. Во время подготовки данного материала стало известно, что Российская армия ударила по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова в Николаевской области. Это означает, что ответные меры после теракта в Севастополе уже начали приниматься.

Малый ракетный корабль "Грайворон" у причала Севастополь. Фото © ТАСС/Сергей Мальгавко Кого нужно наказывать за теракт в Севастополе? 0 США Украину Великобританию Всех

Авторы Сергей Андреев