Политолог Михайлов уверен в причастности США к атаке дронами в Севастополе

К атаке украинских дронов на Севастополь причастен Вашингтон, уверен политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Об этом он заявил в беседе с телеканалом "360". По мнению эксперта, именно американские беспилотники корректировали наступление, однако оно оказалось неудачным. Так, специалист напомнил, что российский вертолёт береговой охраны уничтожил надводный БПЛА противника.

При этом Михайлов допустил, что ВСУ будут стремиться совершить новые провокации, ведь в текущей жёсткой фазе спецоперации это исключать нельзя.

"Главное, что не были поражены гражданские объекты и все беспилотники уничтожены. Думаю, подобные акции будут продолжаться до определённого времени, пока мы не перейдём в активное наступление", — считает политолог.

Кроме того, эксперт отреагировал на требование киевского мэра Виталия Кличко к западным государствам передать украинцам генераторы и одеяла. По его мнению, это говорит о качественной работе российских солдат. Михайлов пояснил, что для функционирования генераторов необходимо топливо, однако ВС РФ его уничтожают. Политолог не исключил, что в будущем заправлять устройства попросту будет нечем.