Более 186 тысяч жителей Волгограда остались без воды из-за ЧП на коллекторе

В Ворошиловском и Советском районах Волгограда ввели режим ЧС муниципального характера в связи с аварией на канализационном коллекторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Из-за дождя по адресу Калинина, д. 4 размыло земляную насыпь. Это привело к частичному обрушению железобетонного короба сливного коллектора.

"На месте обрушения пролегают две магистральные трубы городских канализационных сетей. Обе трубы диаметром 1200 миллиметров, они находятся в коробе. По предварительным данным, произошло обрушение свода короба и повреждена одна из двух труб", — указали в региональном МЧС.

Администрация города провела совещание на месте ЧП, на котором было принято решение временно отключить холодное водоснабжение в Ворошиловском и Советском районах на время ремонта. Это коснётся 189 многоквартирных домов, где живёт более 186 тысяч человек. Кроме того, в зону отключения попало шесть лечебных учреждений. В МЧС заверили, что там создали необходимый запас воды.