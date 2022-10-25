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25 октября, 12:37

Один человек погиб при взрыве на заводе в Волгограде

<p>Последствия взрыва на заводе в Волгограде. Фото © LIFE</p>

Последствия взрыва на заводе в Волгограде. Фото © LIFE

В Волгограде произошёл взрыв на заводе по производству радиаторов отопления, в результате один человек погиб и один пострадал. В распоряжении Лайфа появились фото с места ЧП.

Последствия взрыва на заводе в Волгограде. Фото © LIFE

Последствия взрыва на заводе в Волгограде. Фото © LIFE

"Есть информация, но пока ещё не проверенная. Один погибший и один пострадавший. [Взорвался] порошок алюминия, взрыв произошёл", — рассказали ТАСС в штабе ГО Красноармейского района Волгограда.

В МЧС подтвердили, что в здании цеха по производству радиаторов горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров. На месте работают пожарные.

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А ранее сегодня в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. В результате пострадало пять человек, в том числе сотрудники холдинга "ЗаМедиа", повреждения получили несколько десятков квартир, находящихся неподалёку от места ЧП.

Александра Вишнякова

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