Один человек погиб при взрыве на заводе в Волгограде
Последствия взрыва на заводе в Волгограде. Фото © LIFE
В Волгограде произошёл взрыв на заводе по производству радиаторов отопления, в результате один человек погиб и один пострадал. В распоряжении Лайфа появились фото с места ЧП.
Последствия взрыва на заводе в Волгограде. Фото © LIFE
"Есть информация, но пока ещё не проверенная. Один погибший и один пострадавший. [Взорвался] порошок алюминия, взрыв произошёл", — рассказали ТАСС в штабе ГО Красноармейского района Волгограда.
В МЧС подтвердили, что в здании цеха по производству радиаторов горела алюминиевая пыль на площади 40 квадратных метров. На месте работают пожарные.
А ранее сегодня в Мелитополе Запорожской области прогремел мощный взрыв, была подорвана начинённая взрывчаткой машина возле местного телецентра. В результате пострадало пять человек, в том числе сотрудники холдинга "ЗаМедиа", повреждения получили несколько десятков квартир, находящихся неподалёку от места ЧП.