Один человек погиб при взрыве на заводе в Волгограде

В Волгограде произошёл взрыв на заводе по производству радиаторов отопления, в результате один человек погиб и один пострадал. В распоряжении Лайфа появились фото с места ЧП.

Последствия взрыва на заводе в Волгограде. Фото © LIFE

"Есть информация, но пока ещё не проверенная. Один погибший и один пострадавший. [Взорвался] порошок алюминия, взрыв произошёл", — рассказали ТАСС в штабе ГО Красноармейского района Волгограда.