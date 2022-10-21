Камеры в аэропорту Алма-Аты сняли мощный взрыв пауэрбанка в кармане у пассажира

У пассажира рейса Алма-Ата – Бишкек при прохождении через рамку металлодетектора в аэропорту Казахстана взорвалось портативное зарядное устройство. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации МИИР Республики Казахстан.

Момент ЧП в аэропорту Алма-Аты. Видео © Комитет гражданской авиации МИИР Республики Казахстан

"19 октября 2022 года при прохождении процедуры досмотра в зале вылетов международных рейсов у пассажира, вылетающего рейсом КС 109 по направлению Алматы – Бишкек авиакомпании "Эйр Астана", произошло возгорание портативного зарядного устройства (power bank)", — говорится в сообщении.

Сам блок находился у пассажира в кармане. В момент возгорания зарядного устройства мужчина бросил сумку, а горящий пауэрбанк упал рядом с ней. Вспыхнувший огонь был оперативно ликвидирован, в результате случившегося пострадавших нет.