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1 октября, 09:04

+1 фобия: Школьник из Подмосковья чуть не сгорел во сне из-за взрыва аккумулятора от наушников

В Подмосковье школьник попал в больницу после взрыва и возгорания аккумулятора от наушников

В Московской области 12-летний мальчик стал жертвой своей же техники. Школьник едва не сгорел от внезапно воспламенившегося аккумулятора от наушников, пишет МК.

Всё произошло в подмосковном Волоколамске в ночь на субботу. Укутавшийся в одеяло подросток сладко спал в своей кровати и видел сны, однако его отдыху помешал внезапный взрыв аккумулятора. Искры попали на подушку, подпалили её, после чего пламя стало разгораться и вернуло школьника из царства Морфея. В итоге мальчик получил ожоги и был госпитализирован.

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Это не единственное происшествие за сегодняшнюю ночь, которое случилось в столичном регионе. Также в жилом доме в Коломне взорвался бытовой газ. ЧП произошло в девятиэтажном кирпичном здании на проспекте Кирова, 30. В результате пятеро человек пострадали, а эвакуированы были 130 жильцов.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер

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