+1 фобия: Школьник из Подмосковья чуть не сгорел во сне из-за взрыва аккумулятора от наушников

В Московской области 12-летний мальчик стал жертвой своей же техники. Школьник едва не сгорел от внезапно воспламенившегося аккумулятора от наушников, пишет МК.

Всё произошло в подмосковном Волоколамске в ночь на субботу. Укутавшийся в одеяло подросток сладко спал в своей кровати и видел сны, однако его отдыху помешал внезапный взрыв аккумулятора. Искры попали на подушку, подпалили её, после чего пламя стало разгораться и вернуло школьника из царства Морфея. В итоге мальчик получил ожоги и был госпитализирован.