"Это не условие, это подачка. А нам подачки не нужны. Если у российского спорта были проблемы с допингом, это одно дело, были наказания за это. А февральское решение Баха вообще не касалось олимпийского движения. Тем более Бах добавил олимпийский лозунг "вместе" к другим трём. Это "вместе" у него не сработало. Соглашаться на такое условие даже неприлично, это значит себя не уважать", — сказала Роднина.