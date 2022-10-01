Роднина назвала подачкой условие, при котором россиян могут вернуть на международную арену
Роднина: Соглашаться на условие Баха неприлично, это значит себя не уважать
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала подачкой условия, при соблюдении которых МОК готов вернуть российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Накануне президент МОК Томас Бах предложил дать возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но с одним условием. Им предписано осудить проведение военной спецоперации на территории Украины.
"Это не условие, это подачка. А нам подачки не нужны. Если у российского спорта были проблемы с допингом, это одно дело, были наказания за это. А февральское решение Баха вообще не касалось олимпийского движения. Тем более Бах добавил олимпийский лозунг "вместе" к другим трём. Это "вместе" у него не сработало. Соглашаться на такое условие даже неприлично, это значит себя не уважать", — сказала Роднина.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / Гердо Владимир