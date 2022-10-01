МОК предложил спортсменам России карьеру в обмен на осуждение своей страны
Глава МОК Бах призвал вернуть на турниры россиян, которые осудят спецоперацию
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил дать возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но с одним условием: они, по его мнению, должны осудить проведение военной спецоперации на Украине.
"Те, кто дистанцируется, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают военные действия, к участию в соревнованиях. Но это непросто", — рассказал Бах в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
Бах также высказался о том, что миссия МОК — объединять людей, но она даёт сбои. Он указал, что у многих стран были и есть серьёзные разногласия, однако это не мешает им выступать на совместных соревнованиях. Глава комитета выразил мнение, что спорт становится инструментом политического возмездия, он расколот и люди разлучены. На фоне конфликта сейчас "расплачиваются российские и белорусские спортсмены", "проблема может расшириться".
"Мы должны показать людям, что Игры остаются объединяющим элементом, потому что здесь, в нашем мире, правила одинаковы для всех", — сказал Бах.
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Как писал ранее Лайф, Путин назвал санкции противоречащими принципу "спорт вне политики". Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется, отметил глава российского государства.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.