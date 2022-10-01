МОК предложил спортсменам России карьеру в обмен на осуждение своей страны

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах предложил дать возможность российским спортсменам выступать на международных соревнованиях, но с одним условием: они, по его мнению, должны осудить проведение военной спецоперации на Украине.

"Те, кто дистанцируется, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают военные действия, к участию в соревнованиях. Но это непросто", — рассказал Бах в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Бах также высказался о том, что миссия МОК — объединять людей, но она даёт сбои. Он указал, что у многих стран были и есть серьёзные разногласия, однако это не мешает им выступать на совместных соревнованиях. Глава комитета выразил мнение, что спорт становится инструментом политического возмездия, он расколот и люди разлучены. На фоне конфликта сейчас "расплачиваются российские и белорусские спортсмены", "проблема может расшириться".

"Мы должны показать людям, что Игры остаются объединяющим элементом, потому что здесь, в нашем мире, правила одинаковы для всех", — сказал Бах.