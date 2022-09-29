"Заветы позорно преданы": Олимпийский чемпион из Италии назвал позором отстранение российских спортсменов
Олимпийский чемпион Миланоли: Отношение МОК к российским спортсменам является позором
Олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию итальянец Паоло Миланоли считает позорным отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом он заявил в ходе Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Кемерове.
"Заветы позорно преданы. Международные спортивные институты отказались выполнять поставленную задачу. Они бросили нас. Эти институты больше не представляют нас. Они провалили свою задачу. Когда я слышу, как они говорят от моего имени, я содрогаюсь и стыжусь. Обращаюсь к россиянам и белорусам: отношение к вашим спортсменам является позором", — сказал Миланоли.
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В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.