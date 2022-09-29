"Заветы позорно преданы": Олимпийский чемпион из Италии назвал позором отстранение российских спортсменов

Олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию итальянец Паоло Миланоли считает позорным отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом он заявил в ходе Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" в Кемерове.

"Заветы позорно преданы. Международные спортивные институты отказались выполнять поставленную задачу. Они бросили нас. Эти институты больше не представляют нас. Они провалили свою задачу. Когда я слышу, как они говорят от моего имени, я содрогаюсь и стыжусь. Обращаюсь к россиянам и белорусам: отношение к вашим спортсменам является позором", — сказал Миланоли.