"Агрессия затронула многие сферы": Путин назвал санкции противоречащими принципу "спорт вне политики"

Санкционная агрессия против наших атлетов противоречит принципу "спорт вне политики". Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина на Международном форуме "Россия — спортивная держава".

"Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип "спорт вне политики", — сказал Путин.