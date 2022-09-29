"Агрессия затронула многие сферы": Путин назвал санкции противоречащими принципу "спорт вне политики"
Путин: Санкционная агрессия против нашей страны затронула и спорт высших достижений
Санкционная агрессия против наших атлетов противоречит принципу "спорт вне политики". Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина на Международном форуме "Россия — спортивная держава".
"Санкционная агрессия, развязанная против нашей страны и наших граждан, затронула многие сферы, в том числе спорт высших достижений. Российские атлеты, по сути, лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется. Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых — взаимоуважение и принцип "спорт вне политики", — сказал Путин.
При этом Россия, по словам главы государства, по-прежнему готова проводить международные соревнования на самом высоком уровне.
В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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