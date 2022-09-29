"Без нажима тех или иных стран": Глава ОКР заявил о расколе международного спортивного сообщества
Президент ОКР Поздняков: Сегодня налицо раскол международного спортивного сообщества
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что на фоне отстранения наших атлетов от соревнований произошёл раскол международного спортивного сообщества. Об этом он заявил в рамках международного форума "Россия — спортивная держава".
"Сегодня налицо раскол международного спортивного сообщества. И единственная возможность для олимпийского движения сохраниться в том виде, в котором его создавал барон де Кубертен и в котором оно развивалось при всех предыдущих президентах МОК, — это дать возможность всем международным спортивным объединениям проводить свои мероприятия без нажима тех или иных стран", — сказал Поздняков.
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В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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