"Без нажима тех или иных стран": Глава ОКР заявил о расколе международного спортивного сообщества

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что на фоне отстранения наших атлетов от соревнований произошёл раскол международного спортивного сообщества. Об этом он заявил в рамках международного форума "Россия — спортивная держава".

"Сегодня налицо раскол международного спортивного сообщества. И единственная возможность для олимпийского движения сохраниться в том виде, в котором его создавал барон де Кубертен и в котором оно развивалось при всех предыдущих президентах МОК, — это дать возможность всем международным спортивным объединениям проводить свои мероприятия без нажима тех или иных стран", — сказал Поздняков.