"Осознают вред, который нанесли сами себе": Матыцин назвал отстранение россиян самоубийством мирового спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что для мирового спорта отстранение россиян от соревнований можно сравнить с самоубийством. Об этом он заявил в рамках международного форума "Россия — спортивная держава".

"Уверен, что мировое спортивное сообщество осознаёт тот вред, который оно нанесло себе, отстранив российских спортсменов и лишив Россию международных турниров. Таких надёжных партнёров, как Россия, можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы провели огромное количество соревнований на высочайшем уровне. Можно сравнить отстранение России от соревнований с самоубийством", — сказал Матыцин.