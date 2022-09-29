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29 сентября, 09:14

"Осознают вред, который нанесли сами себе": Матыцин назвал отстранение россиян самоубийством мирового спорта

Матыцин: Отстранение России от соревнований можно сравнить с самоубийством мирового спорта

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что для мирового спорта отстранение россиян от соревнований можно сравнить с самоубийством. Об этом он заявил в рамках международного форума "Россия — спортивная держава".

"Уверен, что мировое спортивное сообщество осознаёт тот вред, который оно нанесло себе, отстранив российских спортсменов и лишив Россию международных турниров. Таких надёжных партнёров, как Россия, можно пересчитать по пальцам одной руки. Мы провели огромное количество соревнований на высочайшем уровне. Можно сравнить отстранение России от соревнований с самоубийством", — сказал Матыцин.

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В конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.

Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты, легкоатлеты и борцы. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images / Maksim Konstantinov

Роман Фейгин
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