"Патриоты, поддержали президента": Матыцин заявил о максимальной мобилизации российских спортсменов

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что наши атлеты не являются привилегированной кастой, они должны на общих основаниях получать повестки из военкомата. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены — патриоты, которые поддержали президента. Спорт — единая семья, и все задачи, которое решает государство, спорт будет решать вместе. Не может идти речь о какой‑то исключительности", — сказал глава ведомства.

При этом Матыцин заверил, что определённые меры защиты спортсменов всё же предусмотрены. Не исключено, что им будет предоставляться отсрочка.