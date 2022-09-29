"Патриоты, поддержали президента": Матыцин заявил о максимальной мобилизации российских спортсменов
Олег Матыцин: Спортсмены максимально мобилизованы, нет никакой исключительности
Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что наши атлеты не являются привилегированной кастой, они должны на общих основаниях получать повестки из военкомата. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Спортсмены максимально мобилизованы. Нельзя выделять спорт как рафинированное сообщество, которое может пользоваться привилегиями. Наши спортсмены — патриоты, которые поддержали президента. Спорт — единая семья, и все задачи, которое решает государство, спорт будет решать вместе. Не может идти речь о какой‑то исключительности", — сказал глава ведомства.
При этом Матыцин заверил, что определённые меры защиты спортсменов всё же предусмотрены. Не исключено, что им будет предоставляться отсрочка.
Ранее Лайф рассказывал, что клуб из Ставропольского края снялся с Кубка России из-за мобилизации трёх футболистов. Об этом в эфире "Матч ТВ" заявил главный тренер команды Кирилл Эйдельнант. При этом крайний защитник у команды находится на контракте в армии. Также повестку получил бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов.
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