На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник Владимиру Меньшову

На Новодевичьем кладбище в Москве 30 сентября открыли памятник актёру и режиссёру Владимиру Меньшову. Его родные выбрали эту дату не случайно: это день ангела вдовы деятеля советской и российской культуры.

В Москве открыли памятник Владимиру Меньшову. Видео © LiFE

Кроме того, в последний день сентября верующие отмечают особый праздник — День святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. А если перевести расчёт на старый календарь, то день рождения Владимира Меньшова как раз приходится на эту дату.

"Сегодня день памяти папы для нас. Поэтому сегодня для того, чтобы эта память поддерживалась, мы открываем этот памятник на его могиле. Это день Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи — премудрости. Мне кажется, что это ровно те ценности, которыми папа и делился на протяжении всей своей жизни. Он дарил нам веру, надежду, любовь", — сказала дочь режиссёра Юлия Меньшова.

В композицию монумента включены голуби — в качестве отсылки к культовому фильму Меньшова "Любовь и голуби". Памятник открыли в присутствии семьи, друзей и коллег народного артиста.

"Трудно вообще переоценить в моей жизни, в моей биографии, в моей судьбе роль Владимира Валентиновича. Потому что, конечно, я считаю его своим вторым, но родным отцом. Владимир Валентинович продолжается в своём творчестве, в кино, в фильмах, которые он создал", — сказал народный артист РФ Дмитрий Харатьян.

Владимир Меньшов — знаменитый советский и российский режиссёр, сценарист, актёр и продюсер. Обладатель премии "Оскар" и номинант Берлинского кинофестиваля за режиссуру фильма "Москва слезам не верит". Народную любовь завоевали такие его фильмы, как "Любовь и голуби", "Ширли-мырли", "Зависть богов". Как актёр он известен в том числе по фильмам "Дневной дозор", "Ночной дозор", "Легенда № 17" и множеству другим. Ему было присвоено звание "Народный артист России".