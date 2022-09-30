"Газпром" раскрыл данные об объёмах газа в "Северных потоках" перед аварией
"Газпром": В трёх нитках "Северных потоков" было 800 млн кубометров газа
В трёх нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" перед аварией на них было 800 миллионов кубометров газа. Об этом сообщил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов на заседании Совета Безопасности ООН.
"По имеющимся оценкам, в трёх нитках газопроводов на момент происшествия находилось около 800 миллионов кубометров газа. Для сравнения: это потребление Дании за три месяца", — сказал он.
Куприянов пояснил, что данные о резком падении давления и утечке газа указывают на физическое повреждение газопровода как причину аварии. Транспортировка газа по трубам в тот момент не шла, но оба газопровода были готовы к работе.
По словам представителя компании, "Газпром" ищет возможность восстановить работоспособность "Северного потока", но сроки пока оценить невозможно: "это очень сложная техническая задача".
Ранее Лайф писал, что Байден выступил с заявлением по авариям на "Северных потоках". Президент США сказал, что это было диверсией.
Напомним, Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.
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