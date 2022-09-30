Киссинджер: Курс на включение Украины в НАТО не был мудрым

Курс США на присоединение Украины к НАТО разрушил пояс безопасности России. Такая политика штатов не была мудрой, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер на онлайн-мероприятии нью-йоркской организации "Совет по международным отношениям".

"Я считал, что американский курс на включение Украины в НАТО не был мудрым, её интеграция, особенно в военном плане. Национальные системы [безопасности] оказались несовместимы", — сказал Киссинджер.

Бывший госсекретарь отметил, что после развала СССР США начали проводить курс на закрепление на пространствах в Восточной Европе, не занятых военными блоками. В результате сейчас Украина фактически стала членом НАТО, даже если присоединение не будет оформлено формально, считает Киссинджер. Он также дал понять, что достижение мира в нынешней ситуации сомнительно. Поскольку есть национальные чувства и страны, "которые заинтересованы в эксплуатации конфликта".

Киссинджер призвал смотреть на ситуацию глобально и в вопросе достижения мира не фокусироваться на конкретных людях. Он считает, что переговоры с Россией должны включать вопрос о её отношениях с Европой.

"Будет ли Россия самой восточной страной Европы или самой западной частью Азии? Этот фундаментальный вопрос требует диалога и мудрости", — заявил бывший госсекретарь.