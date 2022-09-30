Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую референдумы

Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав принятие резолюции, осуждающей референдумы, проведённые в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.

Таким образом, резолюция не была принята. В поддержку документа, предложенного Соединёнными Штатами, проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция. Воздержались при голосовании Бразилия, Габон, Индия и Китай.