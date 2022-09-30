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30 сентября, 19:26

Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую референдумы

Россия применила право вето в Совете Безопасности ООН, заблокировав принятие резолюции, осуждающей референдумы, проведённые в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях.

Таким образом, резолюция не была принята. В поддержку документа, предложенного Соединёнными Штатами, проголосовали Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция. Воздержались при голосовании Бразилия, Габон, Индия и Китай.

Путин: Россия открывает сердце жителям новых регионов

Путин: Россия открывает сердце жителям новых регионов

Как рассказывал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А сегодня, 30 сентября, президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей.

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UN Photo / Manuel Elías

Андрей Григорьев

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