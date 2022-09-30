Путин: Вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей

Вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая в пятницу проходит в Кремле.

"Вы знаете, что в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы. Люди свой выбор сделали. Однозначный выбор. Уверен, что Федеральное собрание поддержит законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов, потому что это воля миллионов людей. И это, конечно, их право", — сказал российский лидер перед церемонией подписания.