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30 сентября, 12:22

Кадыров заявил, что в ходе спецоперации есть моменты, которыми он доволен

В ходе спецоперации России на Украине есть положительные моменты, однако есть и то, что вызывает недовольство. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен. Факт: где наши бойцы, я стопроцентно доволен", — сказал он журналистам.

Также Кадыров назвал "хорошим днём" предстоящую церемонию подписания договоров о вхождении в состав России четырёх новых территорий. По его словам, они воссоединяются по волеизъявлению народа, что не может не радовать.

Кадыров сообщил о продолжении наступления на Херсонском направлении

Кадыров сообщил о продолжении наступления на Херсонском направлении

Ранее Кадыров сообщил об освобождении из плена бойца-добровольца Мусаханова. Глава Чечни подчеркнул, что главный лозунг всех отрядов "Ахмат" — "Своих не бросаем", а боевое братство является приоритетной целью в любом начинании.

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Telegram-канал Рамзана Кадырова

Артур Лапсаков

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