Кадыров заявил, что в ходе спецоперации есть моменты, которыми он доволен
В ходе спецоперации России на Украине есть положительные моменты, однако есть и то, что вызывает недовольство. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен. Факт: где наши бойцы, я стопроцентно доволен", — сказал он журналистам.
Также Кадыров назвал "хорошим днём" предстоящую церемонию подписания договоров о вхождении в состав России четырёх новых территорий. По его словам, они воссоединяются по волеизъявлению народа, что не может не радовать.
Ранее Кадыров сообщил об освобождении из плена бойца-добровольца Мусаханова. Глава Чечни подчеркнул, что главный лозунг всех отрядов "Ахмат" — "Своих не бросаем", а боевое братство является приоритетной целью в любом начинании.
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