Кадыров заявил, что в ходе спецоперации есть моменты, которыми он доволен

В ходе спецоперации России на Украине есть положительные моменты, однако есть и то, что вызывает недовольство. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Есть моменты, где доволен, есть моменты, где недоволен. Факт: где наши бойцы, я стопроцентно доволен", — сказал он журналистам.

Также Кадыров назвал "хорошим днём" предстоящую церемонию подписания договоров о вхождении в состав России четырёх новых территорий. По его словам, они воссоединяются по волеизъявлению народа, что не может не радовать.