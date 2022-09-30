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30 сентября, 12:19

Сборные США и Китая вышли в финал женского чемпионата мира по баскетболу

Женские сборные США и Китая вышли в финал чемпионата мира по баскетболу. Первенство проходит в австралийском Сиднее.

Американки в полуфинале разгромили команду Канады со счётом 83:43. Представительницы Поднебесной оказались сильнее хозяек турнира (61:59). Финал и матч за третье место состоятся в субботу, 1 октября.

Французского баскетболиста отстранят от Олимпиады и ЧМ, если он сыграет за "Зенит"

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Женская сборная США по баскетболу является действующим чемпионом мира и самой титулованной командой планеты. Американки выигрывали золото ЧМ десять раз. Шесть побед — в активе наших спортсменок, которых на этот раз не допустили до участия в соревнованиях.

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FIBA

Роман Фейгин

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