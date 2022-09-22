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22 сентября, 08:52

Французского баскетболиста отстранят от Олимпиады и ЧМ, если он сыграет за "Зенит"

Французский новичок петербургского "Зенита" Тома Эртель будет отстранён от участия в чемпионате мира и Олимпийских играх в составе национальной сборной, если проведёт хоть один матч за российский клуб. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Франции.

Накануне 33-летний разыгрывающий защитник подписал с "Зенитом" контракт до конца сезона. Также документ подразумевает возможность продления соглашения ещё на один год.

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Ранее Французская федерация баскетбола запретила игрокам национальной сборной переходить в клубы из России и Белоруссии. С данным условием согласился и Эртель, подписавший соответствующий документ.

На прошлой неделе Тома в составе сборной выиграл серебряную медаль на чемпионате Европы. Также в его активе золото Евробаскета-2013, серебро Олимпиады в Токио и бронза ЧМ-2014. До перехода в "Зенит" он играл за "Барселону", мадридский "Реал", турецкий "Анадолу Эфес", французские "АСВЕЛ" и "По-Ортез".

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БК "Зенит"

Роман Фейгин

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