Французского баскетболиста отстранят от Олимпиады и ЧМ, если он сыграет за "Зенит"

Французский новичок петербургского "Зенита" Тома Эртель будет отстранён от участия в чемпионате мира и Олимпийских играх в составе национальной сборной, если проведёт хоть один матч за российский клуб. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Франции.

Накануне 33-летний разыгрывающий защитник подписал с "Зенитом" контракт до конца сезона. Также документ подразумевает возможность продления соглашения ещё на один год.

Ранее Французская федерация баскетбола запретила игрокам национальной сборной переходить в клубы из России и Белоруссии. С данным условием согласился и Эртель, подписавший соответствующий документ.