Трасс пригрозила "парализовать военную машину Путина"
Премьер-министр Трасс: Британия применит новые санкции против России из-за референдумов
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти страны намерены ввести новые санкции против России из-за референдумов о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом она написала в Twitter.
"Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину [президента России Владимира] Путина", — подчеркнула премьер Британии.
По словам Трасс, Путин нарушил международное право своими "угрозами аннексировать ещё большую часть Украины". Вместе с тем Трасс прикрепила к посту фотографию, на которой говорится, что она никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Их главы обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России, и сегодня, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий.
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