Трасс пригрозила "парализовать военную машину Путина"

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что власти страны намерены ввести новые санкции против России из-за референдумов о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом она написала в Twitter.

"Мы, не колеблясь, предпримем дальнейшие меры, в их числе введение новых санкций, чтобы парализовать военную машину [президента России Владимира] Путина", — подчеркнула премьер Британии.

По словам Трасс, Путин нарушил международное право своими "угрозами аннексировать ещё большую часть Украины". Вместе с тем Трасс прикрепила к посту фотографию, на которой говорится, что она никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ.