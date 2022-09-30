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30 сентября, 12:11

Власти Краснодара назвали фейковым появившийся в Сети список военнообязанных женщин

<p>Фейковый список военнообязанных женщин Краснодара. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/krdru/21554" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрации Краснодарского края</a></p>

Фейковый список военнообязанных женщин Краснодара. Обложка © Telegram-канал Администрации Краснодарского края

Распространяющийся в соцсетях и мессенджерах список военнообязанных женщин в Краснодаре является фейковым. Об этом сообщила администрация города.

"В социальных сетях и телеграм-каналах распространяют снимок якобы письма в адрес Администрации Краснодара о формировании списка военнообязанных женщин и его дальнейшем направлении в адрес военного комиссариата края. Эта информация не соответствует действительности, Администрация Краснодара не размещала данный документ", — сказано в записи.

В Военном комиссариате Краснодарского края подтвердили, что этот список является фейком.

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Артур Лапсаков

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