Власти Краснодара назвали фейковым появившийся в Сети список военнообязанных женщин
Фейковый список военнообязанных женщин Краснодара. Обложка © Telegram-канал Администрации Краснодарского края
Распространяющийся в соцсетях и мессенджерах список военнообязанных женщин в Краснодаре является фейковым. Об этом сообщила администрация города.
"В социальных сетях и телеграм-каналах распространяют снимок якобы письма в адрес Администрации Краснодара о формировании списка военнообязанных женщин и его дальнейшем направлении в адрес военного комиссариата края. Эта информация не соответствует действительности, Администрация Краснодара не размещала данный документ", — сказано в записи.
В Военном комиссариате Краснодарского края подтвердили, что этот список является фейком.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.