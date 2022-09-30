Власти Краснодара назвали фейковым появившийся в Сети список военнообязанных женщин

Распространяющийся в соцсетях и мессенджерах список военнообязанных женщин в Краснодаре является фейковым. Об этом сообщила администрация города.

"В социальных сетях и телеграм-каналах распространяют снимок якобы письма в адрес Администрации Краснодара о формировании списка военнообязанных женщин и его дальнейшем направлении в адрес военного комиссариата края. Эта информация не соответствует действительности, Администрация Краснодара не размещала данный документ", — сказано в записи.