"Танцуй, пока молодой": Газманов рассказал Лайфу, какая песня могла бы стать гимном этого исторического дня
Газманов в Кремле рассказал Лайфу, какая песня могла бы стать гимном сегодняшнего исторического дня
Народный артист Российской Федерации Олег Газманов прибыл в Георгиевский зал Кремля, где сегодня состоится церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Корреспондент Лайфа спросил у певца, какую мелодию он бы предложил сделать гимном сегодняшнего исторического дня. И артист выбрал свой хит.
"Танцуй, пока молодой. Я много сочинил музыки, которую сейчас все поют — и это приятно!" — отметил Газманов.
Газманов в Кремле рассказал Лайфу, какая песня могла бы стать гимном сегодняшнего исторического дня. Видео © LIFE
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Их главы обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России, и сегодня, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий.
LIFE