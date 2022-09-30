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30 сентября, 12:04

"Танцуй, пока молодой": Газманов рассказал Лайфу, какая песня могла бы стать гимном этого исторического дня

Газманов в Кремле рассказал Лайфу, какая песня могла бы стать гимном сегодняшнего исторического дня

Народный артист Российской Федерации Олег Газманов прибыл в Георгиевский зал Кремля, где сегодня состоится церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Корреспондент Лайфа спросил у певца, какую мелодию он бы предложил сделать гимном сегодняшнего исторического дня. И артист выбрал свой хит.

"Танцуй, пока молодой. Я много сочинил музыки, которую сейчас все поют — и это приятно!" — отметил Газманов.

Газманов в Кремле рассказал Лайфу, какая песня могла бы стать гимном сегодняшнего исторического дня. Видео © LIFE

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Родион Газманов рассказал об отношении к звёздам, уехавшим из России из-за спецоперации

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Их главы обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России, и сегодня, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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