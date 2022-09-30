"Танцуй, пока молодой": Газманов рассказал Лайфу, какая песня могла бы стать гимном этого исторического дня

Народный артист Российской Федерации Олег Газманов прибыл в Георгиевский зал Кремля, где сегодня состоится церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Корреспондент Лайфа спросил у певца, какую мелодию он бы предложил сделать гимном сегодняшнего исторического дня. И артист выбрал свой хит.

"Танцуй, пока молодой. Я много сочинил музыки, которую сейчас все поют — и это приятно!" — отметил Газманов.

Газманов в Кремле рассказал Лайфу, какая песня могла бы стать гимном сегодняшнего исторического дня. Видео © LIFE