В аэропорту Калининграда на два года вводится режим "открытого неба"
В калининградском аэропорту Храброво с 1 октября введут режим "открытого неба", который будет действовать два года. Об этом сообщила Росавиация.
"С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим "открытое небо". Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полёты в/из Калининграда, используя третью, четвёртую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства", — сказано в записи.
Решение принято авиационными властями России в связи с обращением губернатора Калининградской области. Новые возможности позволят аэропорту Храброво расширить географию полётов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков.
Третья свобода воздушного пространства предоставляет право перевозить пассажиров и грузы из своей страны в другую. Четвёртая даёт право перевозить пассажиров и грузы из другой страны в свою. Пятая свобода воздушного пространства даёт авиакомпаниям право за плату перевозить пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полёте в свою страну, а седьмая даёт право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без продолжения полёта в свою страну.
Ранее Лайф рассказывал, что Правительство РФ выделит Калининграду пять с половиной миллиардов рублей после ограничения транзита. По словам премьера Михаила Мишустина, регион столкнулся с ограничениями из-за действий недружественных государств.
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