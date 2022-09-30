В аэропорту Калининграда на два года вводится режим "открытого неба"

В калининградском аэропорту Храброво с 1 октября введут режим "открытого неба", который будет действовать два года. Об этом сообщила Росавиация.

Третья свобода воздушного пространства предоставляет право перевозить пассажиров и грузы из своей страны в другую. Четвёртая даёт право перевозить пассажиров и грузы из другой страны в свою. Пятая свобода воздушного пространства даёт авиакомпаниям право за плату перевозить пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полёте в свою страну, а седьмая даёт право перевозить пассажиров и грузы между двумя иностранными государствами без продолжения полёта в свою страну.