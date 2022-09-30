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30 сентября, 06:13

Росавиация до 10 октября продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центра страны

Российские авиавласти в очередной раз продлили режим ограничения полётов для некоторых аэропортов юга и центра страны. Как сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), ограничение будет действовать до 10 октября.

"Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 10 октября 2022 года 3:45 по московскому времени", — говорится в публикации.

Так, по-прежнему продолжают простаивать аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие авиагавани страны осуществляют работу в штатном режиме.

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Напомним, что ограничения на полёты в 11 аэропортов России были введены 24 февраля текущего года из-за проведения специальной военной операции на Украине. В последний раз запрет на выполнение гражданских перевозок в эти авиагавани был продлён до 22 сентября.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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