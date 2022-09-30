ФАС узнает у торговых сетей причину повышения цен на спецодежду и снаряжение

Федеральная антимонопольная служба РФ направила запросы в крупнейшие торговые сети, продающие товары армейского назначения, в связи с жалобами на необоснованный рост цен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции. Соответствующие запросы служба направила в крупнейшие торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI", — сказано в записи.

Ретейлеры должны предоставить необходимую информацию, в том числе сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры антимонопольного реагирования.

Также ФАС России обратила внимание продавцов на необходимость неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при торговле. В частности, на недопустимость необоснованного повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса на товары.