Лайф узнал, какие товары сметают с полок московских военторгов после объявления мобилизации

В московских военторгах рассказали телеграм-каналу SHOT о повышенном спросе на целый ряд продукции из-за объявленной ранее частичной мобилизации. Так, по словам одного из продавцов, особый интерес вызывают тактические перчатки, разгрузочные жилеты и даже посуда.

Рассказы посетителей и продавцов московских военторгов. Видео © SHOT

"Ну в основном список стандартный у всех. Это бельё, перчатки тактические, перчатки тёплые, разгрузочные жилеты, аптечки, что там ещё… Спальный мешок, коврики там, столовые приборы, котелки, фляжки, фонарики, ножи", — рассказал он.

В другом магазине посетовали, что из-за спецоперации очередь на продукцию у поставщиков растянулась до следующего года.

"Очередь, наверное, до января расписана. Или уже до марта следующего года. А так как сейчас вообще всё скупили, я даже не знаю, что будет", — подчеркнул другой консультант.

Также в специализированных точках наблюдается приток женщин, зачастую — матерей мобилизованных. Они покупают, например, бронежилеты для своих близких. Одна из таких посетительниц рассказала о своём списке покупок.