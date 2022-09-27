Петербуржцам рассказали, как вести себя при встрече с кабанами

В Северо-Западном федеральном округе Северной столицы кабаны стали чаще выходить к людям, передаёт телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Северо-Западное управление Росприроднадзора. В связи с этим местных жителей просят быть внимательнее и осторожнее на дорогах. По словам экспертов, сейчас кабаны готовятся к зимовке, а потому их потребность в еде возросла в три-четыре раза. Это и толкает их заходить в огороды и на дачи.

"Обычно кабаны переходят дорогу, сбиваясь в большие группы, как правило стадо перемещается с поросятами. Животные боятся машин, по этой причине при встрече на проезжей части стоит притормозить и пропустить их", — пояснили эксперты.

Также они дали несколько советов на случай встречи с кабанами. По словам экспертов, эти животные способны тяжело ранить человека. Чтобы отпугнуть парнокопытных, необходимо издавать громкие звуки. Но если встреча произошла, нужно замереть на месте, помня о слабом зрении этих животных. Правда, со слухом и обонянием у них всё прекрасно, поэтому по возможности нужно, не поворачиваясь спиной к животным, спокойно отойти на безопасное расстояние.