Вдова убитого охранника ижевской школы поделилась горьким сожалением о последней встрече

Галина Киселёва, вдова убитого в ижевской школе № 88 охранника Николая Киселёва, рассказала телеграм-каналу SHOT о своём муже. По словам женщины, их последний телефонный разговор произошёл за полчаса до трагедии, а перед этим она впервые не проводила его на работу.

"Он стоял на посту, и первый удар он получил на себя, загородив маленького мальчика. Это был самый прекрасный мой человек. Я до сих пор его люблю! Как любила, так и люблю! Я всегда его провожала на работу с поцелуем, всегда обнимала, всегда крестила, чтобы он с Боженькой ушёл. А тут я приболела немножко, говорю: "Я тебя не провожаю". — А он: "Смотри не хандри!" — И ушёл", — плачет вдова.