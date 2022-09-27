Вдова убитого охранника ижевской школы поделилась горьким сожалением о последней встрече
Галина Киселёва, вдова убитого в ижевской школе № 88 охранника Николая Киселёва, рассказала телеграм-каналу SHOT о своём муже. По словам женщины, их последний телефонный разговор произошёл за полчаса до трагедии, а перед этим она впервые не проводила его на работу.
Рассказ Галины Киселёвой. Видео © SHOT
"Он стоял на посту, и первый удар он получил на себя, загородив маленького мальчика. Это был самый прекрасный мой человек. Я до сих пор его люблю! Как любила, так и люблю! Я всегда его провожала на работу с поцелуем, всегда обнимала, всегда крестила, чтобы он с Боженькой ушёл. А тут я приболела немножко, говорю: "Я тебя не провожаю". — А он: "Смотри не хандри!" — И ушёл", — плачет вдова.
Ранее в Ижевске местный житель 1988 года рождения устроил стрельбу в местной школе, в ходе которой погибло 17 человек, из них 11 — дети. Сам напавший покончил с собой в одном из кабинетов. По данным правоохранителей, мужчина не состоял на учёте в Росгвардии как владелец оружия, а также страдал шизофренией.
Происшествия
SHOT