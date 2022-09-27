Полиция Швеции начала расследование после утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки газа на "Северном потоке". Фото © Twitter / Forsvaret
Полиция Швеции начала предварительное расследование после утечки газа на трубопроводе "Северный поток", пока инцидент квалифицируется как саботаж. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя правоохранительных органов.
"Мы составили отчёт и классифицировали преступление как грубый саботаж", — отметил представитель ведомства.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. ЧП на газопроводе произошло в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".