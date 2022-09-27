Огромный бурлящий круг: Датские военные показали видео с места утечки на "Северном потоке"
Датские военные показали видео с места утечки газа на "Северном потоке"
Место утечки газа на "Северном потоке". Фото © Twitter / Forsvaret
Минобороны Дании опубликовало видео с места утечки газа на трубопроводе "Северный поток". На кадрах — огромный бурлящий круг шириной в несколько сотен метров.
Место утечки газа на "Северном потоке". Видео © Twitter / Forsvaret
По данным военного ведомства, всего зафиксировано три утечки — две на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке – 2". В связи с этим в Балтийском море установлены запретные зоны в целях безопасности судоходства и авиаперелётов.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. ЧП на газопроводе произошло в водах Дании, рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия.