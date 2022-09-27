Огромный бурлящий круг: Датские военные показали видео с места утечки на "Северном потоке"

Минобороны Дании опубликовало видео с места утечки газа на трубопроводе "Северный поток". На кадрах — огромный бурлящий круг шириной в несколько сотен метров.

По данным военного ведомства, всего зафиксировано три утечки — две на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке – 2". В связи с этим в Балтийском море установлены запретные зоны в целях безопасности судоходства и авиаперелётов.