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27 сентября, 13:11

Огромный бурлящий круг: Датские военные показали видео с места утечки на "Северном потоке"

Датские военные показали видео с места утечки газа на "Северном потоке"

<p>Место утечки газа на "Северном потоке". Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/forsvaretdk/status/1574744063211081728" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Forsvaret</a></p>

Место утечки газа на "Северном потоке". Фото © Twitter / Forsvaret

Минобороны Дании опубликовало видео с места утечки газа на трубопроводе "Северный поток". На кадрах — огромный бурлящий круг шириной в несколько сотен метров.

Место утечки газа на "Северном потоке". Видео © Twitter / Forsvaret

По данным военного ведомства, всего зафиксировано три утечки — две на "Северном потоке" и одна на "Северном потоке – 2". В связи с этим в Балтийском море установлены запретные зоны в целях безопасности судоходства и авиаперелётов.

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Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. ЧП на газопроводе произошло в водах Дании, рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия.

Александра Вишнякова

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