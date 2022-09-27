Дело — труба: Почему во взрыве "Северного потока" ищут американский след Три нитки газопровода "Северный поток" повреждены, и прокачка голубого топлива — под вопросом. Первые версии произошедшего могут указывать на повреждение трубопровода извне. 27 сентября, 12:47 Американская мини-субмарина X-1 в море. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

"Северный поток": последние новости сегодня

— Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трёх нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно, — заявили в пресс-службе Nord Stream AG.

Ранее сообщалось о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", заполненной газом. Об инциденте сообщили береговым службам Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

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ЧП уже зафиксировано в водах Дании рядом с островом Борнхольм, что указывает на крупную утечку газа. Это так называемая исключительная экономическая зона страны, находящаяся в её территориальных водах. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". Норма по давлению — 105 бар, сейчас оно составляет лишь семь бар — менее 10% от нормы.

Вокруг зон утечек установлены пятимильные запретные зоны для судоходства, однако предполагается, что все места утечек находятся в международных водах. Около исключительной экономической зоны Дании, но не внутри неё.

"Северный поток" — экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море, который связывает российских поставщиков и европейских потребителей, минуя такие транзитные страны, как Республика Беларусь, Украина или Польша. Газпровод проектировался с соблюдением всех норм безопасности, однако эксперты отмечают, что для его повреждения могла быть задействована специальная подводная техника.

Цена на газ

Рынок молниеносно отреагировал на сообщения о падении давления в трубах "Северного потока": по данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе во вторник выросли на 3% за несколько минут. И это при том, что среднемесячная расчётная цена газа в Европе растёт уже четвёртый месяц подряд. Если в мае цена за 1000 кубометров составляла 1080 долларов, в июне — на 100 долларов больше, то в июле уже 1800, в августе — 2450. 26 августа зафиксирована рекордная расчётная цена в 3507 долларов за тысячу кбм, вызванная сообщением о приостановке работы "Северного потока" на три дня в связи с плановым ремонтом.

Из-за простоя "Северного потока" Европа лишается до 33 млн кубометров газа в сутки, или примерно миллиарда кубометров в месяц. При этом сентябрь 2022 года, по данным метеорологов, для Европы может стать самым холодным за последние девять лет. Температура воздуха в Европе более чем на два градуса ниже, чем годом ранее, а зимой температура может опуститься на пять–семь градусов ниже среднегодовой отметки. При этом средний уровень запасов газа в Европе достиг минимального целевого уровня в 80%.

Европа не знает многого

Специалисты отмечают, что починка газопроводов может затянуться на неопределённый срок, ситуацию усугубляет то, что Россия не сможет из-за санкций починить нити "Северного потока" в сжатые сроки: сначала нужно убедиться, что всё оборудование работает исправно и сертифицировано по всем правилам. По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, масштабы разрушения трёх ниток "Северного потока" таковы, что почти наверняка не обошлось без "добрых людей".

Если утечка на одной нитке ещё могла быть случайностью вследствие дефекта или непроизвольного воздействия, то на трёх — это уже явно чья-то злая воля Алексей Гривач Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности

Пока никто не взял на себя ответственность за разрушение газопровода, но о том, что это явно диверсия, говорит не только российская сторона. Журналисты немецкой газеты Der Tagesspiegel, ссылаясь на собственные источники, заявили, что повреждение было сделано явно со злым умыслом, а одной из целей этой акции могла быть полная остановка поставок углеводородов из России в Европу.

— Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией. Всё говорит против совпадения, — сказали в Der Tagesspiegel.

И это явно не мелкое пакостничество из разряда "открутить гайку", это спланированная операция при участии водолазов и подводных лодок. Средняя глубина моря, где пролегают трубы "Северного потока", составляют 50 м (максимальная глубина — 200 м, минимальная — 5 м). Для субмарин глубины в 200 м — привычное дело. Пока на уровне догадок некоторые эксперты указывают, что к диверсии причастны США.

"Северный поток – 1" в двухтрубном исполнении проработал более десяти лет без аварий. А тут сразу два газопровода — СП-1 и СП-2. Случайности случаются? Не уверен, поскольку знаю, что США всё сделали для того, чтобы Европа не покупала российский газ. Однако Европа пошла на сделку через частные компании по формуле "газ за рубли" Алексей Леонков Военный эксперт

Продумать и устроить такую диверсию за два дня нереально: нужны средства для погружения под воду, специальная малошумная подлодка и знание фарватера. Это означает, что операция, вероятно, могла планироваться длительное время. Говоря об инциденте с "Северным потоком", нужно вспомнить странный эпизод, напрямую не связанный с газопроводом по дну Балтийского моря, но локализованный именно там: пропажу десяти тонн секретного "кабеля-разведчика" звуковой системы наблюдения SOSUS, которая контролируется НАТО.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, незадолго до инцидента, в августе и сентябре этого года, в Балтийском море появлялись американские десантные корабли Guston Hall (LSD 44), Arlington (LPD 24) и Kearsarge (LHD 3).

На борту таких кораблей при желании (а почему бы и нет?) можно разместить мини-подлодку SEAL Delivery Vehicle — аппарат доставки сил специального назначения в пилотируемом варианте — или подводный беспилотник LDUUV (Large Displacement Unmanned Underwater Vehicle). Кстати, американцы повёрнуты на таких подлодках, кои для "морских котиков" делают в огромных количествах Алексей Леонков Военный эксперт

Эксперименты с подлодками Мк 8 и Мк 11 для доставки спецназа ВМФ привели США к тому, что помимо десантного отсека в мини-субмаринах появились манипуляторы, необходимые экипажу "на случай непредвиденных задач особой важности". На одном из таких манипуляторов размещался блок с термитным зарядом — взрывчаткой с температурой горения 2500 градусов, активной в воде.

По словам Леонкова, пробить трубопровод можно несколькими способами. К примеру, для разгерметизации достаточно разместить на трубе кумулятивный заряд небольшой мощности. Три заряда — три дырки — три нитки выходят из строя. Как говорится, отличный план, надёжный как швейцарские часы.

Эксперт отмечает, что подобный инцидент уже не первый. Так, в 2018 году на МКС в бытовом отсеке "Союз-МС 09" случилась разгерметизация из-за кем-то пробитого отверстия. Инцидент "замяли", но разговоры о причастности американцев ещё долго не затихали, а осадок остался и по сей день.

"Северный поток" на карте

Примечательно, что диверсия произошла сразу после начала протестов населения в Германии. 25 сентября на севере ФРГ около трёх тысяч человек вышли на митинг с требованием ввести в эксплуатацию трубопровод "Северный поток – 2", который достроен, но намеренно не введён в эксплуатацию из-за позиции некоторых стран Запада и прежде всего США. Демонстранты собрались в коммуне Лубмин — месте, где газопровод выходит из воды на территории Германии. А уже 26 сентября "сломались" сразу все три нитки, и почему-то на большой глубине, из-за чего оперативно отремонтировать газопровод не получится.

Митинг на севере ФРГ. Фото © Getty Images / Jens Büttner / picture alliance

Если отбросить в сторону эмоции, можно методом исключения определить хотя бы того, кому это было выгодно. Не просто того, кто это сделал, а кто был заинтересован во всеобщем газовом хаосе. Как отмечают эксперты, у России не было никаких причин, прежде всего экономических, чтобы ломать "Северный поток", ведь запуск того же СП-2 для страны стал бы одновременно и политической, и экономической победой.

Власти Германии изначально выступали за строительство СП-2, потом затянули его сертификацию под давлением США, но в конечном счёте пообещали, что не будут мешать России. Финляндия также выражала согласие. Дания, как один из главных союзников США в регионе, посопротивлялась для вида, но в итоге одобрила проект. После референдумов в ЛНР и ДНР власти Германии приостановили сертификацию "Северного потока – 2" для переоценки ситуации, превратив экономический проект в политический. Экс-глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф почти сразу назвал отказ от импорта российского газа "экономическим самоубийством".

— Мы, европейцы, не можем отказаться от российского газа, потому что это будет экономическое самоубийство. В связи с чем у США наблюдаются довольно ограниченные рычаги, которыми они могли бы оказать воздействие на европейцев по этому вопросу, — высказался Шауфф.

Значит, по идее, приостановка сертификации СП-2 была таким символическим жестом, потому что "дать добро" России по газу — это значит косвенно поддержать и результаты референдумов. Сертификацию бы, скорее всего, завершили, как только спал бы ажиотаж.

Против СП-2 в первую очередь выступали Украина и Польша. Их поддержали Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Словакия, Румыния, Литва и Хорватия. Они называли СП-2 "определёнными рисками для энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе". В Швеции к 2018 году высказывали свой протест против СП-2 некоторые парламентарии, но это в основном представители коалиции зелёных.

В открытую препятствовало поставкам газа из России в Европу всего несколько стран. В первую очередь это США и Польша. В конце августа президент Польши Анджей Дуда призвал демонтировать "Северный поток – 2" из-за проводимой Россией спецоперации на Украине.

В начале августа этого года Байден после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что, если Россия продолжит СВО на Украине, "Америка сможет сделать это".

— "Северного потока – 2" не будет, мы положим ему конец, — сказал Джо Байден в ходе пресс-конференции. Из песни слов не выкинешь, правда, скорее всего, американская сторона всё подаст под таким соусом, что это "просто у России всё время что-нибудь ломается".

Фото © Getty Images / Stefan Sauer / picture alliance Кто повредил "Северный поток"? 0 Американцы Немцы Сам сломался

Авторы Сергей Андреев