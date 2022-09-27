Почему США захотели давить на Россию в стиле 90-х В США признались, что психологическая атака на Россию будет продолжаться и после конфликта на Украине. Методы для этого выбраны те же, что использовались для давления на нашу страну 30 лет назад. 9428 9428 Обложка © Shutterstock

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Экс-руководитель разведуправления Минобороны США Дэвид Шедд заявил, что США никогда не откажутся от попыток вмешательства во внутренние дела России и планов по "смене режима". При этом он констатирует факт, что методы информационной войны против России требуют корректировки. Ничего сенсационного для многих экспертов в этом сообщении нет.

Дэвид Шедд отмечает, что те методы, которые работали в холодную войну, сегодня неэффективны. В частности, сегодня невозможно продать россиянам американскую мечту.

— Опрос, проведённый независимым московским "Левада-центром", показывает, что 75 процентов россиян <...> относятся к США в негативном свете, — написал он. Давление со стороны Запада и Киева при этом колоссальное. Согласно некоторым данным, офис Зеленского весной выделил несколько миллионов долларов на приобретение развлекательных и треш-каналов в популярных мессенджерах, включая "Телеграм", чтобы транслировать нужную антироссийскую повестку и фейки. После начала частичной мобилизации в России эти каналы перестроились с развлекательного контента на информационный и стали акцентировать внимание на публикации негатива, придуманного западными кураторами совместно с украинским Центром психологических операций.

Рейтинг президента России Владимира Путина на сегодняшний день

Фото © ТАСС / Павел Быркин / Пресс-служба Президента РФ

Опрос ВЦИОМ, проведённый в июле, показал что 79,1% россиян одобряют деятельность президента Путина. Ранее подобный опрос был проведён по поводу спецоперации, и, согласно этим данным, 72% жителей России одобряют внешнеполитический курс президента.

Ещё весной ряд экспертов отмечал, что в стране наблюдается консолидация мнений благодаря тому, что общественность и бизнес ощущают поддержку со стороны государства и понимают, что в трудной ситуации оно их не оставит. Те, кто ранее считал себя аполитичным, включились в политическую жизнь страны.

Многие россияне сегодня считают важным как минимум следить за политическим курсом страны, а зачастую — и включаться в общественную работу, пресекая нарушения ведомств и помогая решать социальные проблемы. Запад начинает осознавать, что формула "бедная страна с неэффективным правительством" даёт сбой. Россияне оценивают меры правительства как эффективные и негативно воспринимают попытки повлиять на их мнение через фейки.

Карта спецоперации на Украине и частичная мобилизация в России

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

В самом начале СВО звучало множество заявлений, что спецоперация забуксует, что Армию России ждёт поражение. Весной и в начале лета многие западные эксперты внезапно переобулись и были вынуждены признать, что работа ВС РФ ведётся крайне эффективно. Россия способна корректировать планы, работать над ошибками, перераспределять силы на фронте, при этом неизменным остаётся движение к главной цели — освобождению Донбасса и прилегающих территорий с населением, желающим стать частью России. Несмотря на колоссальное накачивание Украины западным оружием, ВСУ не могут провести масштабное контрнаступление и закрепить успех. Симптоматично, что в эти дни медийные персоны Киева вдруг заговорили о неудачах ВСУ в начале СВО. Так, 25 сентября мэр Киева Виталий Кличко вдруг обмолвился, что необходимо обсудить просчёты украинских властей.

— Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления, — заявил он.

Если внимательно изучить хронику спецоперации за семь месяцев, можно увидеть ряд сражений, которые по праву должны войти в учебники по военной тактике. Освобождение Херсона, Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска. Отражение массированных наступлений противника. Никто в здравом уме не назовёт это лёгкой прогулкой по пересечённой местности. Однако даже в таких непростых условиях СВО идёт по плану. Разумеется, это очень не нравится Западу. На той стороне океана долгое время царила уверенность, что достижения российского оборонпрома — "мультики", а у российских военных невысокий уровень мотивации и профессионализма. Теперь свои заблуждения крайне тяжело признавать.

Референдумы в Донбассе и Херсоне

Фото © ТАСС / Николай Тришин

Один из самых сильных ударов по Киеву, а также по политике Запада — референдумы. 26 сентября — это четвертый, предпоследний, день референдумов на освобождённых территориях Украины, желающих войти в состав России.

Как сообщают официальные источники, в ДНР, ЛНР и Запорожской области явка превысила 76%. В Избиркоме Херсонской области сообщили, что там тоже пройден необходимый порог. Риторика Запада и Киева по поводу "аншлюсов", "аннексий", а также "насильственного навязывания Россией своей политики", которую Запад транслировал восемь лет, уже не работает. Очевидно, что Россия освобождает местное население от преступной власти, с которой ему не по пути.

— Референдум — это то, чего мы ждали очень долго, и то, от чего зависит судьба каждого жителя нашей республики, — отметила глава участковой избирательной комиссии ЛНР Елена Полякова.

Файлы и данные психологической войны

Украинский танк. Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Попытки наводнить Интернет слухами о "жертвах России" в Буче или об "ударе России по Краматорску" успехами не увенчались: довольно быстро стало понятно, что к этому причастен Киев, а не кто-нибудь другой. В итоге к концу сентября складывается неприятная для США ситуация, при которой большинство россиян поддерживают СВО и политику президента, а вбросы "вертолётных медиа" (совокупность либеральных/оппозиционных СМИ, поддерживаемых Западом) не воспринимаются всерьёз, а зачастую и просто не читаются, не только в силу блокировок этих "изданий" из-за связей с американскими НКО и околоразведывательными структурами, но и из-за низкого качества сведений, которые они пытаются распространять. В итоге колоссальные средства (речь идёт о сотнях миллионов долларов), потраченные на инфодиверсантов, не оправдали себя и теперь разведывательным структурам США срочно нужно искать новый канал давления на Россию. Даже на Украине популярного Арестовича в плане освещения хода СВО теснит пророссийски настроенный Юрий Подоляка.

В результате США вынужденно возвращаются к методам работы в духе 90-х: ставка на национализм, на распад России на несколько государств, между которыми будет идти непрекращающийся кровоточащий конфликт, устранить который дипломатическими инструментами будет нельзя.

— Информационные операции США должны использовать русский национализм, чтобы переиграть Кремль, подчёркивая ущерб, нанесённый войной России, разоблачая коррупцию и несправедливость внутри России, а также используя недовольство российских этнических меньшинств, — отмечает экс-руководитель разведуправления Минобороны США Дэвид Шедд.

Также Шедд делает акцент на том, что нужно делать упор на сатиру — высмеивание решений российских лидеров, а также на налаживание сотрудничества с русскоязычными лидерами общественного мнения (ЛОМами) в социальных сетях.

Но российская сторона хорошо осведомлена о подобных планах. По словам президента ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа" Сергея Гончарова, это было очевидно с самого начала.

Всё, что делают американцы, лежит на поверхности. Они провоцируют армян, азербайджанцев, таджиков, киргизов. Ну это же неслучайно. Всё сделано для того, чтобы нас со всех сторон кусать. Даже если мы победим Украину, а я в этом уверен, американцы не оставят нас в покое. После этого будет Казахстан, я вас уверяю. Не хочу дальше рассуждать, но это та республика, которая, возможно, будет себя вести хуже, чем Украина. Национальный вопрос там стоит ещё острее. Они же расшатывают все эти коллизии, национальные вопросы, специально это делают. Они понимают, что только так можно расшатать наши устои, наше государство Сергей Гончаров Президент ассоциации ветеранов спецподразделения "Альфа"

Также экс-руководитель разведуправления Минобороны США Дэвид Шедд предлагает активно разгонять мантру о мобилизации представителей малых народов на СВО и о многочисленных жертвах среди них. Первые вбросы про якобы "большие потери" среди добровольцев из Бурятии, Калмыкии и Тувы уже появляются, и, вероятно, разыгрывать эту карту Запад захочет и дальше, поскольку ощутимых результатов такие фейки пока не принесли. При этом в Госдепе США продолжают заявлять, что не являются стороной конфликта на Украине.

Фото © Getty Images / Daniel Karmann / picture alliance На что США готовы будут пойти, чтобы ослабить Россию? 0 На прямой военный конфликт. На организацию протестов. Наводнят Интернет фейками. Свой вариант в комментарии.

Авторы Сергей Андреев