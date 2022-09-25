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25 сентября, 11:30
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"Есть много вопросов": Кличко рассказал об ошибках Украины в начале спецоперации

Кличко: Киев должен обсудить ошибки украинских властей, сделанные в начале СВО

<p>Мэр Киева Виталий Кличко. Фото © ТАСС / АР / MARTIN DIVISEK</p>

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото © ТАСС / АР / MARTIN DIVISEK

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в начале российской спецоперации украинские власти совершили много ошибок и по завершении СВО "за них придётся ответить". Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais.

"Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — заявил Кличко.

Он отметил, что сейчас обсуждать оплошности Киева "не время", но после окончания спецоперации украинским властям придётся поговорить "обо всех ошибках".

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Ранее Киев потребовал проведения экстренного заседания СБ ООН из-за референдумов в Донбассе. Представитель МИД Незалежной считает, что Россия якобы пытается "изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", тогда как референдумы в республиках и на освобождённых территориях Украины соответствуют Уставу ООН.

Ирина Фальке

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