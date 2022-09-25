Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в начале российской спецоперации украинские власти совершили много ошибок и по завершении СВО "за них придётся ответить". Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais.

"Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — заявил Кличко.