Кличко рассказал об ошибках Украины в начале спецоперации
Кличко: Киев должен обсудить ошибки украинских властей, сделанные в начале СВО
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото © ТАСС / АР / MARTIN DIVISEK
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в начале российской спецоперации украинские власти совершили много ошибок и по завершении СВО "за них придётся ответить". Об этом он рассказал в интервью испанской газете El Pais.
"Было много ошибок, есть много вопросов о том, почему русские продвинулись так далеко на территорию Украины, не встречая сопротивления", — заявил Кличко.
Он отметил, что сейчас обсуждать оплошности Киева "не время", но после окончания спецоперации украинским властям придётся поговорить "обо всех ошибках".
Ранее Киев потребовал проведения экстренного заседания СБ ООН из-за референдумов в Донбассе. Представитель МИД Незалежной считает, что Россия якобы пытается "изменить международно признанные границы Украины в нарушение Устава ООН", тогда как референдумы в республиках и на освобождённых территориях Украины соответствуют Уставу ООН.