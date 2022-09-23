Матвиенко: Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН

Референдумы о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях соответствуют международным нормам и Уставу ООН. Об этом журналистам сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Уверена, что референдумы пройдут так, что ни у кого не будет оснований ставить под сомнение их легитимность. Волеизъявление происходит в соответствии с международными нормами, Уставом ООН. У жителей ДНР, ЛНР, других освобождённых территорий есть такое право, законное право. А в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь", — сказала она.

Как рассказывал Лайф, 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которое они примут на референдуме.