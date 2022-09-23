Пушилин — о начале референдума: Мы возвращаемся домой
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что её жители "возвращаются домой". С такими словами он обратился к землякам в преддверии начала голосования на референдуме. Вопрос на нём будет только один: поддерживает ли народ республики её вхождение в состав России.
Видеообращение Дениса Пушилина перед началом референдума о вхождении ДНР в состав России. Видео © Telegram / Денис Пушилин
"Дорогие земляки, более восьми лет мы ждали этого момента. Ждали тревожными ночами и напряжёнными буднями, на фронте и в тылу. Ждали так, как ждут возвращения в семью после долгих лет разлуки. Проведение референдума — историческая веха", — заявил Пушилин в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Он отметил, что в республике уверены в положительном исходе голосования. События этих дней Пушилин назвал кульминацией общего непростого пути для жителей Донбасса. Сначала ДНР стала независимым государством, которое затем было признано Россией.
"И вот он — третий шаг, объединение с Россией. Мы возвращаемся домой. Это главный мотив всех наших дел и сражений. Сокровенное желание и одновременно абсолютная уверенность в том, что наступит тот день, когда мы станем Россией", — добавил Пушилин.
Как рассказывал Лайф, 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которое они примут на референдуме.
Жителям ДНР и ЛНР предстоит ответить на вопрос, поддерживают ли они "вхождение республики в состав России на правах субъекта РФ". А в Запорожской и Херсонской области вопрос будет сформулирован так: "Вы за выход области из состава Украины, образование областью самостоятельного государства и вхождение её в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?" Ранее в ЛНР показали готовые бюллетени для предстоящего референдума. Голосование началось сегодня с Камчатки и Сахалина, завершится оно 27 сентября.
Telegram / Денис Пушилин