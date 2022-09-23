Пушилин — о начале референдума: Мы возвращаемся домой

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что её жители "возвращаются домой". С такими словами он обратился к землякам в преддверии начала голосования на референдуме. Вопрос на нём будет только один: поддерживает ли народ республики её вхождение в состав России.

Видеообращение Дениса Пушилина перед началом референдума о вхождении ДНР в состав России. Видео © Telegram / Денис Пушилин

"Дорогие земляки, более восьми лет мы ждали этого момента. Ждали тревожными ночами и напряжёнными буднями, на фронте и в тылу. Ждали так, как ждут возвращения в семью после долгих лет разлуки. Проведение референдума — историческая веха", — заявил Пушилин в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

Он отметил, что в республике уверены в положительном исходе голосования. События этих дней Пушилин назвал кульминацией общего непростого пути для жителей Донбасса. Сначала ДНР стала независимым государством, которое затем было признано Россией.

"И вот он — третий шаг, объединение с Россией. Мы возвращаемся домой. Это главный мотив всех наших дел и сражений. Сокровенное желание и одновременно абсолютная уверенность в том, что наступит тот день, когда мы станем Россией", — добавил Пушилин.

Как рассказывал Лайф, 21 сентября в телеобращении президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которое они примут на референдуме.