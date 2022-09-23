Эксперт объяснил, когда интернет-трафик смартфона должен настораживать
Эксперт Кашкин: Смартфоны нужно отключать от Сети при резком росте трафика
Иногда смартфон нужно отключать от интернета, и об этих случаях надо знать. Так считает доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Он указал на то, что в большинстве своём россияне держат телефоны постоянно подключёнными к сети. Одним из настораживающих факторов, уточнил эксперт, для них должен стать резкий рост потребления трафика.
"Следует понимать, что в большинстве случаев это может быть связано с обновлением программного обеспечения, однако в некоторых случаях это может свидетельствовать об активности вредоносных программ. Ещё одним косвенным признаком наличия вредоносного ПО может быть и избыточный нагрев смартфона", — разъяснил Кашкин агентству "Прайм".
В перечисленных ситуациях смартфон следует немедленно отключить от мобильного интернета, перейти на Wi-Fi и запустить антивирусную программу, советует Кашкин. В большинстве аппаратов они уже предустановлены и даже не требуют выхода в интернет. Для того чтобы в этот момент отследить вредоносное приложение, нужно зайти в "Настройки" и посмотреть, что именно "съедает" тариф.
Ещё один вариант — детализация в личном кабинете. И один из эффективных способов борьбы — установка лимита на использование мобильного трафика, заключил эксперт.
Ранее Лайф писал, что другой эксперт посоветовал пользователям смартфонов забыть об отпечатке пальца как средстве разблокировки. Он предупредил, что такой метод на самом деле снижает безопасность гаджета.
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