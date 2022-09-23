Эксперт объяснил, когда интернет-трафик смартфона должен настораживать

Иногда смартфон нужно отключать от интернета, и об этих случаях надо знать. Так считает доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. Он указал на то, что в большинстве своём россияне держат телефоны постоянно подключёнными к сети. Одним из настораживающих факторов, уточнил эксперт, для них должен стать резкий рост потребления трафика.

"Следует понимать, что в большинстве случаев это может быть связано с обновлением программного обеспечения, однако в некоторых случаях это может свидетельствовать об активности вредоносных программ. Ещё одним косвенным признаком наличия вредоносного ПО может быть и избыточный нагрев смартфона", — разъяснил Кашкин агентству "Прайм".

В перечисленных ситуациях смартфон следует немедленно отключить от мобильного интернета, перейти на Wi-Fi и запустить антивирусную программу, советует Кашкин. В большинстве аппаратов они уже предустановлены и даже не требуют выхода в интернет. Для того чтобы в этот момент отследить вредоносное приложение, нужно зайти в "Настройки" и посмотреть, что именно "съедает" тариф.

Ещё один вариант — детализация в личном кабинете. И один из эффективных способов борьбы — установка лимита на использование мобильного трафика, заключил эксперт.