Не место в НАТО: Экс-советник Рейгана отвёл Украине роль иждивенца

США нельзя позволять, чтобы Украина оказалась в НАТО "в какой бы то ни было" форме, потому что она там станет бременем для американцев. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института Катона, бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

В статье для портала 19Fortyfive он напомнил, что даже после конфликта в Южной Осетии в 2008 году США настаивали, что Украина и Грузия могут оказаться в НАТО. Вашингтону не мешало даже то, что "европейцы ясно дали понять, что не дадут окончательного одобрения их заявкам".

Бэндоу отметил, что Европа и США, на самом деле не желая защищать Украину, "постоянно лгали", периодически заявляя о шансах этих двух стран на вступление в альянс.

"Ни Грузия, ни Украина не были жизненно важны для обороны Америки или Европы", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что "постоянную нечестность" Запада по отношению к Украине раскрыло начало российской военной операции. В НАТО сразу заявили, что не в интересах альянса прямое столкновение с Россией.

Да и американский народ не поддерживает включение Украины в длинный список "оборонных иждивенцев", пишет автор статьи. Он отмечает, что после вступления в НАТО страны фактически поручают США оборонять их.