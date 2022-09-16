Болсонару рассказал, как НАТО подтолкнуло Россию к спецоперации

Президент Бразилии Жаир Болсонару упрекнул НАТО в том, что альянс не использовал возможность предотвратить спецоперацию России на Украине отказом Киеву в членстве в блоке. Об этом пишет бразильская газета Folha de Sao Paulo.

Политик сравнил украинский конфликт с Карибским кризисом 1962 года и сделал вывод, что СССР и США смогли на тот момент урегулировать ситуацию дипломатическим путем, поскольку прибегли к взаимным уступкам. Болсонару высказал мнение, что российского лидера Владимира Путина не могла не беспокоить перспектива расширения НАТО на восток.

"Они вступают в НАТО, они разместят ракету всего в нескольких минутах полета от Москвы. Так же как в ситуации с операцией американских войск в заливе Свиней в 1962 году. Советский Союз разместил там баллистические ракеты, и американское правительство сказало: "Убирай, а то плохо будет". И они убрали", — высказался бразильский президент.