Вернули, отобрали, стёрли: История с адвокатским статусом Пашаева приняла новый оборот
ФПА удалила новость о лишении Эльмана Пашаева статуса адвоката
Федеральная палата адвокатов РФ удалила новость об аннулировании адвокатского статуса Эльмана Пашаева. В пресс-службе палаты не смогли пояснить, по какой причине убрали заметку, сообщает ТАСС.
Накануне вечером ФПА заявила, что в Махачкале советом палаты было принято решение, аннулирующее статус адвоката Пашаева. Также было решено обязать совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания прекратить адвокатский статус председателя квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в палате.
Спустя час с сайта ФПА удалили эту новость. Вскоре там появился новый комментарий о наличии "неустранимых нарушений" при получении Пашаевым статуса адвоката. Президент ФПА Юрий Пилипенко отказался комментировать решение совета (он входит в его состав). Также он назвал формулировку "аннулирование статуса" некорректной.
Президент адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания Марк Гаглоев, председатель квалификационной комиссии палаты Владислав Байкулов и сам Пашаев заявили, что им ничего не известно об аннулировании статуса и проверке в палате.
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При этом в реестре адвокатов Минюста и адвокатской палаты Северной Осетии статус Пашаева и Байкулова указан как действующий.
Напомним, 15 сентября адвокатский статус Пашаева оказался вновь аннулирован, это произошло всего через пять дней после того, как он снова стал адвокатом. Известность Пашаев получил в ходе суда над Михаилом Ефремовым, который в 2020 году в нетрезвом виде стал виновником смертельного ДТП в Москве. В сентябре того же года юрист лишился статуса адвоката за высказывания в СМИ по делу актёра.
ТАСС / Сергей Савостьянов