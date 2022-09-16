Вернули, отобрали, стёрли: История с адвокатским статусом Пашаева приняла новый оборот

Федеральная палата адвокатов РФ удалила новость об аннулировании адвокатского статуса Эльмана Пашаева. В пресс-службе палаты не смогли пояснить, по какой причине убрали заметку, сообщает ТАСС.

Накануне вечером ФПА заявила, что в Махачкале советом палаты было принято решение, аннулирующее статус адвоката Пашаева. Также было решено обязать совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания прекратить адвокатский статус председателя квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в палате.

Спустя час с сайта ФПА удалили эту новость. Вскоре там появился новый комментарий о наличии "неустранимых нарушений" при получении Пашаевым статуса адвоката. Президент ФПА Юрий Пилипенко отказался комментировать решение совета (он входит в его состав). Также он назвал формулировку "аннулирование статуса" некорректной.

Президент адвокатской палаты Республики Северная Осетия — Алания Марк Гаглоев, председатель квалификационной комиссии палаты Владислав Байкулов и сам Пашаев заявили, что им ничего не известно об аннулировании статуса и проверке в палате.

При этом в реестре адвокатов Минюста и адвокатской палаты Северной Осетии статус Пашаева и Байкулова указан как действующий.