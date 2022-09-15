Пашаев снова лишился статуса адвоката через пять дней после его возвращения
Статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актёра Михаила Ефремова, вновь аннулирован, сообщили в Федеральной палате адвокатов РФ. Кроме того, статус главы квалифкомиссии, которая приняла Пашаева обратно в адвокатские ряды, постигла та же участь.
"15 сентября на заседании в Махачкале Совет ФПА РФ принял решение, аннулирующее статус адвоката Эльмана Пашаева. Также решено обязать Совет адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания прекратить статус адвоката председателя квалификационной комиссии и создать рабочую комиссию по расследованию нарушений закона в АП РСО – Алания", — подтвердили в ведомстве.
Сам же Пашаев в беседе с ТАСС заявил, что не владеет информацией об аннулировании своего статуса и что прекратить его может только адвокатская палата Осетии. К тому же его не устроила формулировка "аннулирован статус". Он подчеркнул, что такого понятия не существует и что статус можно только "прекратить" или "приостановить".
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Эльман Пашаев получил известность в ходе суда над Михаилом Ефремовым, который в 2020 году в нетрезвом виде стал виновником смертельного ДТП в Москве. В сентябре того же года юрист лишился статуса адвоката за высказывания в СМИ по делу актёра. Адвокатская палата Северной Осетии вернула 10 сентября Пашаеву статус. Это произошло уже в пятый раз. Для возвращения статуса Пашаев сдал экзамен, который проходил в два этапа. В СПЧ в ответ на это решение потребовали провести проверку.
ТАСС / Савостьянов Сергей