Включивший в крымском техникуме украинский гимн "Байрактару" педагог арестован на 13 суток
Бывший преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозёров, включивший в аудитории дискредитирующую российских военных украинскую националистическую песню о "байрактарах", арестован на 13 суток. В отношении него составлен ряд административных протоколов, в том числе за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ и пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
Преподавателя Белогорского техникума арестовали на 13 суток. Видео © t.me / mvdCrimea82
"Суд признал гражданина виновным в совершении административных правонарушений. В отношении него назначено наказание в виде административного ареста сроком 13 суток", — уточнили в полиции.
В распространённом МВД оперативном видео Белозёров признал, что демонстрировал с ознакомительной целью студентам боевые возможности турецкого БПЛА "Байрактар" против, предположительно, войск РФ.
"Свою вину признаю", — заявил он.
Ранее в Сети появилось видео, на котором преподаватель включает своим студентам украинский гимн, восхваляющий турецкие беспилотники "Байрактар". Позже стало известно, что он уволился.
t.me / mvdCrimea82