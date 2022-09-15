Включивший в крымском техникуме украинский гимн "Байрактару" педагог арестован на 13 суток

Бывший преподаватель Белогорского техникума Андрей Белозёров, включивший в аудитории дискредитирующую российских военных украинскую националистическую песню о "байрактарах", арестован на 13 суток. В отношении него составлен ряд административных протоколов, в том числе за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ и пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.