Участников свадьбы под гимн азовцев "Червона калина" в Крыму наказали арестами и штрафами

Административные аресты вплоть до 15 суток и штрафы до 50 тысяч рублей получили шесть организаторов и участников свадьбы в Крыму, на которой исполняли песню "Червона калина" — гимн украинских националистов из полка "Азов"*. Об этом сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда.

"Лицам, привлечённым к административной ответственности, назначены различные виды наказания в виде штрафов в размере 50 тысяч рублей, а также от 5 до 15 суток административного ареста", — сказано в сообщении инстанции.

Всего судом к ответственности привлечено шесть человек по части 1 статьи 20.3 (пропаганда символики экстремистской организации), части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Владелец банкетного зала, где прошла свадьба, получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица — по 10 суток ареста, мать жениха — 5 суток, мать невесты — штраф в 40 тысяч рублей, а жена владельца ресторана — в 50 тысяч рублей. Постановления в законную силу не вступили.

Как ранее сообщал Лайф, торжественное празднование проходило в одном из заведений Бахчисарая 10 сентября. В один момент из колонок заиграла "Червона калина", однако это никого не смутило, и все продолжили отдыхать. Позже диджей извинился, а кафе временно закрыли.