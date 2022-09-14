"Хорошо, не может рубить головы": Британцев напугала вспышка ярости Карла III из-за перьевой ручки

Новый монарх Великобритании Карл III грубо выругался из-за протёкшей перьевой ручки во время подписания документа, чем вызвал возмущение британцев, которые тут же обвинили его в несдержанности, напомнив, что скончавшаяся Елизавета II отличалась хладнокровием в любой ситуации. Свои комментарии жители королевства оставили под публикацией в Daily Express.

Британцы иронично заметили, а сможет ли монарх выполнять более сложные задачи, чем манипуляции с ручкой. "Весь в отца!" — написал Wiser1, вспомнив характер герцога Эдинбургского Филиппа. Хорошо, что он не может приказывать рубить головы, пошутил loiteringwithintent. Читатели решили, что несдержанность осложнит жизнь Карлу III в новом статусе.

"Есть уже много признаков, что у него нет ценностей и степенности поведения, чтобы быть королём. На днях он также нагрубил помощнику. Он не продержится долго: тори его снесут, вслед за Борисом", — высказался auob.

Его поддержал пользователь StuartPlymouth, добавив, что новоиспечённый монарх "регулярно выходит из себя", хотя только вступил на престол. А кто-то и вовсе сравнил короля с президентом США: "У него просто момент Байдена. Оба вечно не при делах". Некоторые комментаторы всё же посочувствовали Карлу III, назвав королевские церемонии "бесконечными и бессмысленными", а причиной его агрессии назвали переживания из-за смерти матери. Впрочем, это оказалось слабым оправданием для большинства.

"Давление и горе от потери своей 96-летней матери не могут служить оправданием для него, чтобы вести себя как абсолютная свинья! Заставляет меня задуматься, как он будет реагировать во время кризиса, продвигаясь вперёд! Я уже скучаю по королеве!" — написала lila5150.