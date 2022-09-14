Мемные пальцы-сосиски Карла III указывают на три серьёзные болезни, и королю не до смеха
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Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Эта простая истина давно всем известна. В 2012 году ещё наследник британского престола принц Чарльз удивился, как опухли кисти во время длительного перелёта в Австралию, и окрестил свои пальцы сосисочными. Мог ли будущий монарх подумать, что спустя десять лет получит прозвище "Король Оранжевое лето Сосисочные Пальцы"? После того как Карл III взошёл на престол, в "Твиттере" появилось множество мемов на эту тему. И пока одни смеются, доктора бьют тревогу и делают прогнозы, сколько проживёт король.
"Пальцы короля Карла III", — boomyoureout.
Фото © Twitter / boomyoureout
"Эй, не смейся над моими пальцами-сардельками!" — KingChucky_III. P. S. Днём — король, ночью — зефирный человечек.
Фото © Twitter / KingChucky_III
Почему у короля Карла III пальцы-сосиски? Вероятно, такая припухлость свидетельствует о заболевании. Возможно, у британского монарха экзематозный дерматит. Это экзема с отёчностью именно кистей рук, заметил в беседе с Лайфом врач Андрей Звонков.
Второй такой вариант — не такие красные обычно руки, но тоже, в общем-то, набухшие: это при сердечной недостаточности. Есть такая форма отёка, называется анасарка — когда вода во всех тканях. Буквально иголкой ткни, и начинают выделяться капельки воды. Я такое видел у пациентов с сердечной недостаточностью с довольной серьёзной
Ещё один вариант — опухлость может возникать при нарушении лимфатического оттока, но чаще всего нарушение оттока лимфы происходит с одной стороны: или в правой, или в левой руке.
Я больше склоняюсь к тому, что это проблемы с сердцем. Сердце с комбинацией почек. Лицо у него такое — напоминающее больше почечного пациента. Очевидно, что его лечат. Там хорошая медицина, за ним ухаживают и следят за его состоянием. Может довольно долго [прожить], 5–10 лет. Это непредсказуемо
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