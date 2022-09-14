Мемные пальцы-сосиски Карла III указывают на три серьёзные болезни, и королю не до смеха

Слово — не воробей, вылетит — не поймаешь. Эта простая истина давно всем известна. В 2012 году ещё наследник британского престола принц Чарльз удивился, как опухли кисти во время длительного перелёта в Австралию, и окрестил свои пальцы сосисочными. Мог ли будущий монарх подумать, что спустя десять лет получит прозвище "Король Оранжевое лето Сосисочные Пальцы"? После того как Карл III взошёл на престол, в "Твиттере" появилось множество мемов на эту тему. И пока одни смеются, доктора бьют тревогу и делают прогнозы, сколько проживёт король.