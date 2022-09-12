Что напророчил Нострадамус Карлу III и кто подсидит нового короля Великобритании

Астролог и алхимик Мишель де Нотрдам, более известный как Нострадамус, напророчил новому королю Великобритании Карлу III скорое отречение от престола. Во всяком случае, такой вывод сделали исследователи, изучив видение алхимиком будущего. Из отрывков авторства Нострадамуса, опубликованных в 1555-м, становится ясно: соотечественники буквально заставят некогда принца Чарльза распрощаться с короной. Якобы британцы припомнят старшему сыну королевы Елизаветы II развод с принцессой Дианой и в целом будут недовольны его действиями. Новым правящим монархом будет назначен неожиданный человек, был уверен де Нотрдам.

Писатель Марио Ридинг, изучавший деятельность алхимика, в книге "Нострадамус: Полные пророчества на будущее" расшифровал предсказания астролога относительно властвования Карла III. "Давление на него настолько велико, а его возраст настолько против него, что Чарльз согласится отречься от престола в пользу сына". Причём сыном этим будет не наследник короны Уильям, а якобы младший Гарри, пятый в очереди на престол, пишет 7news.com.au.